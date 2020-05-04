Умер автор песен "Ласкового мая"

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Композитор и поэт Владимир Бойко умер от инсульта, произошедшего на фоне продолжительной болезни. Об этом в Instagram сообщил продюсер группы "Ласковый май" Композитор и поэт Владимир Бойко умер от инсульта, произошедшего на фоне продолжительной болезни. Об этом в Instagram сообщил продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин

Бойко был музыкальным руководителем группы и написал для них около 25 песен, многие из которых стали шлягерами, пояснил продюсер.

"Вся группа "Ласковый май" скорбит и приносит самые искренние соболезнования родным и близким Володи. Царствие ему Небесное", — написал Разин.