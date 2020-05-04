В Иране за сутки выявили 1223 новых случая коронавируса

"За прошедшие сутки удалось выявить 1223 новых случая заражения коронавирусом по всей стране. С учетом этих данных количество зараженных возросло до 98647", - сказал он в эфире телеканала IRINN . Накануне было менее тысячи зараженных.

При этом, отметил Джаханпур, выздоровели не менее 79379 человек, из-за чего Иран входит в пятерку лидеров по числу поправившихся.

В то же время, по его словам, за прошедшие сутки от коронавируса скончались 74 человека (накануне впервые за почти два месяца было меньше 50 смертей – 47), а общее число жертв с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, достигло 6277.