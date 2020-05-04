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Распространение нового коронавируса
2020-05-04T13:08
https://ria.ru/20200504/1570950349.html
В Якутии ввели карантин в общежитии СВФУ, где выявили коронавирус
https://cdn23.img.ria.ru/images/39514/72/395147255_0:35:1025:611_1036x0_80_0_0_34340adb9fef4e6ae3d003cbd39c1c6e.jpg
РИА Новости

В Якутии ввели карантин в общежитии СВФУ, где выявили коронавирус

13:08 04.05.2020
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© Фото : Пресс-службаСеверо-Восточного федерального университета имени М.К.Аммосова. Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ)
Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ)
© Фото : Пресс-службаСеверо-Восточного федерального университета имени М.К.Аммосова.
Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ). Архивное фото
ЯКУТСК, 4 мая – РИА Новости. Карантин ввели в одном из общежитий студенческого городка Северо-Восточного федерального университета (СВФУ), где у учащегося выявили коронавирус, остальные студенты из этого корпуса находятся под контролем врачей, сообщается на официальной странице СВФУ в Instagram.
Ранее сообщалось, что в рамках режима повышенной готовности в республике, а также режима полной самоизоляции граждан в Якутске все образовательные учреждения с 17 марта переведены на дистанционное обучение. Студентам, проживающим в общежитиях, необходимо вернуться в родные улусы.
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"В общежитии №9/2 кампуса Северо-Восточного федерального университета введен карантин. Причиной стало обнаружение у одного из студентов вуза COVID-19. В связи с этим 319 студентов, проживающих в общежитии №9/2, сдадут анализы на коронавирус, а также будут наблюдаться врачами на протяжении двух недель, обучение как все другие студенты продолжат в дистанционном формате", - рассказали в СВФУ.
Как отметили в вузе, с 20 марта был запрещен доступ посторонних лиц в общежития вуза. Обучающиеся, которые приехали из других стран, проходили обязательный медосмотр, находились на двухнедельном карантине. Кроме того, был приостановлен приезд иностранных профессоров, научных сотрудников. Онлайн-обучение в университете продлено до 17 мая.
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В общежитии проводится санация, передвижения студентов внутри общежития приостановлены. Во время карантина университет обеспечит студентов, проживающих в данном общежитии, питанием и медицинскими средствами.
"Мы обеспокоены тем, что вирус добрался туда, где живут студенты: ведь студгородок – это сердце нашего кампуса… известно об одном заболевшем… Сейчас устанавливается круг его контактных лиц... Хочу сказать, что им всем будет оказана помощь и поддержка со стороны университета", - приводятся слова ректора СВФУ Анатолия Николаева.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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