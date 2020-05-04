В Донецке один человек погиб и двое пострадали при взрыве гранаты

"Сотрудники Кировского районного отдела полиции Донецка "по горячим следам" задержали ранее судимого мужчину 1974 года рождения, который привел в действие боевую гранату. В результате взрыва двое граждан получили осколочные ранения, один скончался на месте", - говорится в сообщении пресс-службы МВД ДНР.