В Кировской области перевернулась лодка с двумя взрослыми и двумя детьми

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мая - РИА Новости. Лодка с двумя взрослыми и двумя маленькими детьми перевернулась на реке Чепца в Кировской области, обнаружены тела женщины и ребенка, поиски продолжаются, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Третьего мая в следственные органы поступило сообщение о том, что на реке Чепца в 5 километрах от поселка Фаленки опрокинулась лодка. В тот момент, по предварительной информации, в лодке находились четыре человека, в том числе двое малолетних.
"В настоящее время обнаружены тела женщины и одного из детей. Ведутся поисковые работы. По факту гибели людей на реке возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Проводятся следственные действия. Расследование продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.