Меры из-за COVID-19 повлияли на сроки работ по расследованию ЧП с SSJ

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Введённые из-за пандемии коронавируса меры существенно влияют на сроки работ по расследованию Введённые из-за пандемии коронавируса меры существенно влияют на сроки работ по расследованию авиакатастрофы с самолётом SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот", произошедшей в московском аэропорту "Шереметьево" в мае 2019 года, сообщает Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

"Соблюдая санитарно-эпидемиологические ограничения, установленные как на федеральном уровне, так и на уровне города Москвы, где находится штаб-квартира МАК, комиссия по расследованию и МАК продолжают свою работу в непрерывном режиме и прилагают все возможные усилия к скорейшему завершению работ. Для принятия корректирующих мероприятий все выявляемые в ходе расследования опасные факторы оперативно доводятся до заинтересованных организаций, в том числе Росавиации, выдавшей сертификат типа на самолет RRJ-95", - говорится в сообщении.

"В то же время, ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, введенные во всех остальных государствах и организациях, принимающих участие в расследовании, существенно влияют на сроки окончания работ", - отмечает МАК.

МАК отмечает, что в настоящее время не закончен ряд назначенных комиссией исследований.

Так, не закончены исследования блоков противопожарной защиты (они будут проведены на базе предприятия-изготовителя после снятия ограничительных мер); физики возникновения и распространения пожара (исследования проводятся Санкт-Петербургским университетом Государственной противопожарной службы); оценка последовательности разрушения конструкции самолета, в первую очередь шасси и крыла в месте расположения топливных баков, а также определение фактических характеристик предохранительных штифтов (слабых звеньев) мест крепления стоек шасси и их соответствия заложенным при проектировании требованиям (данная оценка будет проведена комиссией после получения результатов работ по моделированию нагрузок, действовавших на элементы шасси, которое выполняется поставщиком системы шасси и до настоящего времени не завершено).