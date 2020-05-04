Умер заразившийся коронавирусом митрополит Иона

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Почетный настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве митрополит на покое Почетный настоятель храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве митрополит на покое Иона (Карпухин) умер в ночь на 4 мая, сообщается на сайте РПЦ

По предварительной информации, причиной смерти стала коронавирусная пневмония

На сайте отмечается, что он был возведен в сан митрополита в марте 2013 года. С 2013 по 2016 год митрополит Иона руководил Астраханской митрополией.

По состоянию здоровья в июле 2016 года митрополит был почислен на покой решением Священного Синода.

Согласно данным рабочей группы при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции, от COVID-19 скончались епископ Железногорский и Льговский Вениамин, служители Богоявленского Елоховского собора протоиерей Александр Агейкин и протодиакон Евгений Трофимов, а также протоиерей Владимир Верига. Ранее сообщалось о смерти клирика Покровского Хотькова ставропигиального женского монастыря протоиерея Евгения Корчукова.

России COVID-19 диагностировали у 145 268 человек, из них 1356 погибли, 18 095 вылечились.