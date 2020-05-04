На Сахалине число случаев коронавируса выросло до 30

"И эта уникальная практика, которая не имеет аналогов в стране, уже доказала свою эффективность. Только сегодня сахалинские медики выявили 12 человек с подозрением на COVID. Часть из них передана медслужбам в аэропорту отправления, остальные отправлены домой в специальных защитных костюмах. Таким образом, мы защищаем пассажиров, экипаж и что самое главное – предотвращаем завоз опасного заболевания на остров", – отметил Лимаренко.