На Сахалине число случаев коронавируса выросло до 30

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 мая – РИА Новости. Число выявленных заболеваний коронавирусной инфекцией на Сахалине достигло 30 человек, сообщил в понедельник губернатор Валерий Лимаренко.
"Практика экспресс-тестирования пассажиров в аэропортах вылета и прилета дает свои результаты. Именно таким образом сегодня был выявлен еще один инфицированный в регионе", - написал глава области в своем официальном Telegram-канале.
По данным оперштаба Сахалинской области, в регионе официально подтверждено 30 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, 19 человек выздоровели, а 11 пациентов продолжают лечение в инфекционном госпитале.
Сахалинская область 30 апреля первой в России ввела предполётный контроль летящих на остров пассажиров. Экспресс-тестирование проводят в воздушных гаванях Москвы, Новосибирска, Владивостока и Хабаровска при содействии авиакомпаний "Аэрофлот", S7 Airlines, "Аврора" и "Якутия". Вскоре к ним добавится аэропорт Петропавловска-Камчатского.
"И эта уникальная практика, которая не имеет аналогов в стране, уже доказала свою эффективность. Только сегодня сахалинские медики выявили 12 человек с подозрением на COVID. Часть из них передана медслужбам в аэропорту отправления, остальные отправлены домой в специальных защитных костюмах. Таким образом, мы защищаем пассажиров, экипаж и что самое главное – предотвращаем завоз опасного заболевания на остров", – отметил Лимаренко.
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