В Волгоградской области закрыли отделения больницы, где выявили COVID-19

По данным оперштаба, на 3 мая в Волгоградской области были зарегистрированы 474 случая коронавирусной инфекции, выздоровели 91 человек, скончались 12.

"Сегодня у нас находится 13 врачей и медсестер "…" находятся в стационарах, заболевание протекает в легкой форме. ".." Работа больницы осуществляется в нормальном режиме, сегодня поликлиника работает. Закрыты гинекологическое, хирургическое отделения больницы, они открываются после 7 мая", - сообщил Алимов. Он отметил, что пока больных госпитализируют в медучреждения соседних районов.