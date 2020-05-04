В Волгоградской области закрыли отделения больницы, где выявили COVID-19

ВОЛГОГРАД, 4 мая – РИА Новости. Два отделения центральной районной больницы Николаевского района Волгоградской области закрыты на карантин после выявления коронавирусной инфекции у 13 сотрудников учреждения, медики заразились от пациентки, сообщил на брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения региона Николай Алимов.
По данным оперштаба, на 3 мая в Волгоградской области были зарегистрированы 474 случая коронавирусной инфекции, выздоровели 91 человек, скончались 12.
По словам Алимова, в больнице Николаевского района был выявлен очаг инфекции – в учреждение доставили пациентку с кровотечением в гинекологическое отделение, женщина не сообщила врачам, что недавно вернулась из Москвы, кроме того у нее не было симптомов коронавируса.
"Сегодня у нас находится 13 врачей и медсестер "…" находятся в стационарах, заболевание протекает в легкой форме. ".." Работа больницы осуществляется в нормальном режиме, сегодня поликлиника работает. Закрыты гинекологическое, хирургическое отделения больницы, они открываются после 7 мая", - сообщил Алимов. Он отметил, что пока больных госпитализируют в медучреждения соседних районов.
Как сообщил Алимов, за сутки количество инфицированных увеличилось на 42 - до 516 человек, выздоровели ещё 18 пациентов, всего выздоровевших 109 человек.
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