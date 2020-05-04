Восемь сотрудников нижегородской детской больницы отправили на карантин

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мая - РИА Новости. Восемь сотрудников областной детской больницы в Нижнем Новгороде отправлены на карантин по коронавирусу из-за матери ребенка, у которой позже обнаружили COVID-19, заявила главврач больницы Инна Кондратьева.
"Второго мая рано утром в приёмный покой больницы поступил ребёнок с подозрением на нейрохирургическую патологию. Дежурный врач, обнаружив у матери гиперемию зева (покраснение горла), госпитализировала пациента в изолированный бокс и назначила обследование на коронавирусную инфекцию. В 16.00 того же дня диагноз COVID-19 у женщины был подтверждён", - написала Кондратьева на официальной странице областной детской больницы в социальной сети Facebook.
Ребёнок был переведён в один из инфекционных госпиталей, за его состоянием следят специалисты детской областной больницы.
"Вся дежурная бригада была обследована на коронавирус (результат отрицательный) и отстранена от работы на двухнедельный карантин по месту жительства", - отметила Кондратьева.
Она призвала родителей не умалчивать о наличии симптомов респираторных инфекций и "ковидных" контактах как у детей, так и взрослых. "Вам и вашему ребёнку обязательно окажут медицинскую помощь, при этом мы сможем предупредить инфицирование медперсонала и маленьких пациентов и проникновение коронавируса в стационар. Отправленные на карантин врачи – это повышение нагрузки на оставшихся медработников, но клиника принимает все меры, чтобы это не отразилось на лечебном процессе", - написала главврач.
На территории Нижегородской области зафиксировано 2852 случая заражения коронавирусной инфекцией. 16 человек умерли. 389 излечившихся пациентов выписаны из больницы.
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