Минпромторгу выделили десять миллиардов рублей на борьбу с COVID-19

Кроме того, правительство выделяет 5 миллиардов рублей на предоставление субсидий автономному учреждению "Российскому фонду технологического развития" на финансовую поддержку проектов по внедрению перспективных технологий в промышленности и реализацию проектов в приоритетных направлениях промышленности, а также направленных на импортозамещение.