Минпромторгу выделили десять миллиардов рублей на борьбу с COVID-19

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Правительство России выделило 10 миллиардов рублей на производство и закупку лекарственных средств, оборудования и средств защиты от коронавируса в рамках борьбы с пандемией, соответствующее распоряжение премьера РФ Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Выделить Минпромторгу России из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 10000000 тысяч рублей на предоставление из федерального бюджета субсидий федеральному автономному учреждению "Российский фонд государственному технологического развития" в целях стимулирования деятельности в сфере промышленности путем предоставления займов на увеличение объемов производства и пополнение оборотных средств, в целях обеспечения производства на территории Российской Федерации и поставок товаров первой необходимости (оборудования и продукции для диагностики, выявления, профилактики и лечения эпидемических заболеваний, средств учреждению индивидуальной защиты, лекарственных средств и медицинских изделий), произведенных на территории Российской Федерации, а также на закупку готовой продукции, в том числе за пределами РФ, для решения вопросов, связанных с противодействием распространению новой коронавирусной инфекции", - говорится в документе.
Кроме того, правительство выделяет 5 миллиардов рублей на предоставление субсидий автономному учреждению "Российскому фонду технологического развития" на финансовую поддержку проектов по внедрению перспективных технологий в промышленности и реализацию проектов в приоритетных направлениях промышленности, а также направленных на импортозамещение.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.