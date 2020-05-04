В Бельгии число случаев коронавируса превысило 50 тысяч

Число погибших за 24 часа составило 80, общее число скончавшихся с середины марта – 7924. Госпитализированы еще 59 человек (всего в больницах находятся 3044, в том числе, 655 в отделениях интенсивной терапии). Из больниц за минувшие сутки выписались 69 выздоровевших пациентов, всего с начала вспышки лечение прошли 12378 человек.