В Кировской области выявили 31 новый случай коронавируса

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мая - РИА Новости. Коронавирус обнаружен еще у 31 жителя Кировской области, состояние всех пациентов преимущественно удовлетворительное, в регионе нет ни одного больного на ИВЛ, сообщает оперштаб региона.
Ранее на территории Кировской области было зафиксировано 668 случаев новой коронавирусной инфекции. Четверо пациентов скончались.
"По состоянию на утро 4 мая в Кировской области выявили 31 новый случай заражения коронавирусом. Общее число выявленных случаев составляет 674. Всем пациентам оказывается лечение в инфекционных госпиталях. Состояние пациентов различной степени тяжести преимущественно удовлетворительное. Пациентов, нуждающихся в ИВЛ, нет", - говорится в сообщении оперштаба.
Из профильных стационаров выписаны с выздоровлением еще 14 человек. В общей сложности в Кировской области от коронавируса вылечены 94 пациента.
Под медицинским наблюдением в домашних условиях находятся 5 474 человека, в том числе 641 ребёнок. Заболевших среди них нет. Сняты с домашнего карантина 7 724 человека, включая 890 детей.
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