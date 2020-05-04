В Кировской области выявили 31 новый случай коронавируса

"По состоянию на утро 4 мая в Кировской области выявили 31 новый случай заражения коронавирусом. Общее число выявленных случаев составляет 674. Всем пациентам оказывается лечение в инфекционных госпиталях. Состояние пациентов различной степени тяжести преимущественно удовлетворительное. Пациентов, нуждающихся в ИВЛ, нет", - говорится в сообщении оперштаба.