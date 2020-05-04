В Пермском крае рассказали о новых пациентах с коронавирусом

"Из 35 новых заболевших, среди которых 20 мужчин и 15 женщин, - восемь человек с симптомами COVID-19 проходят лечение в больнице, 27 – изолированы на дому с бессимптомным протеканием болезни. Большая часть новых пациентов младше 45 лет, таких 20 человека, еще восемь - старше 65 лет, остальные - среднего возраста", - говорится в сообщении.

За время эпидемии в крае зарегистрировано 630 случаев заболевания, 16 пациентов скончались, 207 выздоровели, из них 41 за последние сутки. Лечение под наблюдением врачей проходят 407 человек, у 174 из них нет симптомов болезни. Более 1,5 тысячи жителей остаются на домашнем карантине по предписанию главного санитарного врача.