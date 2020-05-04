В Ингушетии число случаев коронавируса превысило 900

НАЛЬЧИК, 4 мая - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом в Число заболевших коронавирусом в Ингушетии превысило 900 человек, за сутки в республике выявлено 53 новых случая заражения COVID-19 , сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлено 865 случаев заболевания коронавирусом, скончались 26 человек, в том числе муфтий республики.

"По состоянию на 4 мая по результатам исследований выявлено 918 проб (+53), положительных на COVID-2019. Умерших за сутки нет", - говорится в сообщении.

По информации штаба, выздоровело 11 пациентов, всего выздоровевших - 169 человек.

"Всего госпитализированы 599 человек, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 452, 59 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, среди них 10 человек подключены к аппаратам ИВЛ", - уточняет ведомство.

Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 1922 человек, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 758 человек.