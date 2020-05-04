В Омской области зафиксировали резкий прирост зараженных коронавирусом

Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию. Архивное фото

Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию

ОМСК, 4 мая - РИА Новости. Минздрав Минздрав Омской области в понедельник сообщил о выявлении 34 случаев коронавируса в регионе за сутки, из больницы выписали 10 выздоровевших пациентов.

"Есть прирост числа заболевших, но это закономерное явление, которое характерно для общей картины распространения COVID-19. Плюс 34 новых случая коронавирусной инфекции зарегистрированы в нашем регионе 4 мая", - сообщили журналистам в понедельник в Минздраве Омской области.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, из 34 заразившихся трое детей 8, 11 и 16 лет, возраст остальных заболевших - от 18 до 70 лет (при этом старше 60 лет - 16 человек).

"Двадцать три человека заразились, никуда не выезжая, остальные прибыли или контактировали с приезжими из Москвы, Санкт-Петербурга, Алтайского края", - уточнили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

По данным оперштаба Омской области на 4 мая, в регионе насчитывается 161 случай заражения COVID-19, из них 39 человек выздоровели, умерли четверо. Лечение от инфекции проходят 118 человек, из них 77 человек помещены в стационар, 44 человека находятся дома.