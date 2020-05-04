В Нижегородской области число заболевших COVID-19 выросло до 2852

Ранее на территории Нижегородской области было зафиксировано 2695 случая заражения коронавирусной инфекцией. 16 человек умерли, 350 излечившихся пациентов выписаны из больницы.

"По состоянию на 4 мая в Нижегородской области подтверждено еще 157 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В регионе верифицированы пробы на коронавирус у 2852 человек. 389 человек выздоровели и выписаны. Всего протестированы 90277 человек", - говорится в сообщении.