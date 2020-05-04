В Нижегородской области число заболевших COVID-19 выросло до 2852

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мая - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у 157 жителей Нижегородской области, общее количество заболевших составляет 2852, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее на территории Нижегородской области было зафиксировано 2695 случая заражения коронавирусной инфекцией. 16 человек умерли, 350 излечившихся пациентов выписаны из больницы.
"По состоянию на 4 мая в Нижегородской области подтверждено еще 157 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В регионе верифицированы пробы на коронавирус у 2852 человек. 389 человек выздоровели и выписаны. Всего протестированы 90277 человек", - говорится в сообщении.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что развитие ситуации будет напрямую зависеть от уровня самоизоляции и самодисциплины в майские праздники. "На первый взгляд может казаться, что на улицах нет какой-то угрозы, но это очень опасное заблуждение. Зараженный коронавирусом человек способен передавать заболевание другим людям, не чувствуя при этом серьезных ухудшений самочувствия. Чтобы избежать этого, были введены дополнительные ограничения. Медики сейчас предпринимают все возможное, чтобы справиться с новым вызовом. Каждый человек может помочь им, оставаясь дома", - подчеркнул глава региона.
На данный момент 3992 человек в Нижегородской области находятся под наблюдением врачей, 13 из них предоставлена возможность самоизолироваться в обсерваторе.
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