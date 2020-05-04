В Тюменской области умер четвертый пациент с коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая – РИА Новости. Пожилая женщина с коронавирусом, страдавшая серьезными хроническими заболеваниями, скончалась в Пожилая женщина с коронавирусом, страдавшая серьезными хроническими заболеваниями, скончалась в Тюменской области , число жертв с COVID-19 в регионе возросло до четырех, сообщил в понедельник региональный штаб.

На 4 мая в Тюменской области выявлен 561 случай новой коронавирусной инфекции, из них 66 – за минувшие сутки.

"Количество летальных случаев увеличилось до четырех. Несмотря на все старания медиков, умерла 61-летняя женщина, у нее были серьезные хронические заболевания и развившаяся на фоне коронавируса тяжелая двусторонняя пневмония", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что все погибшие были пожилыми людьми с рядом серьезных хронических заболеваний.

Всего на лечении в больницах региона находится 371 человек, среди них – восемь детей, их состояние удовлетворительное. В тяжелом состоянии, на искусственной вентиляции легких – шесть пациентов. Состояние остальных медики оценивают как удовлетворительное, у многих заболевание протекает в легкой форме. Число выздоровевших достигло 186, уточнили в штабе.