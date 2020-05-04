Контактная группа Движения неприсоединения обсудит ситуацию с COVID-19

БАКУ, 4 мая – РИА Новости. Саммит в формате Контактной группы Движения неприсоединения на тему "Мы вместе против COVID-19" по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева состоится в понедельник в формате видеоконференции, сообщили РИА Новости в администрации главы республики.
"По инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева как председателя Движения неприсоединения в формате Контактной группы Движения неприсоединения 4 мая в формате видеоконференции будет проведен саммит на тему "Мы вместе против COVID-19", посвященный борьбе с коронавирусом. Укрепление международной солидарности, мобилизация усилий государств и международных организаций в условиях пандемии коронавируса имеет важное значение", - сообщили в администрации.
Уточняется, что "страны-члены Движения неприсоединения единогласно поддержали инициативу президента Азербайджана".
"Учитывая, что в Движении неприсоединения 129 стран-членов, саммит будет проведен по принципу регионального географического представления в формате Контактной группы. В саммите будет участвовать и руководство ООН, Африканского союза, Всемирной организации здравоохранения и других международных организаций", - уточнили в администрации президента Азербайджана.
Движение неприсоединения было создано в годы холодной войны на Белградской конференции в сентябре 1961 года - в него вошли государства, не желавшие вступать в блок НАТО или Варшавский договор, в частности, Югославия, Индия и Египет. Сейчас Движение неприсоединения объединяет 120 стран, отказавшихся от участия в военных блоках, 17 государств и 10 международных организаций имеют статус наблюдателя при организации.
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