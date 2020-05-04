Контактная группа Движения неприсоединения обсудит ситуацию с COVID-19

"По инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева как председателя Движения неприсоединения в формате Контактной группы Движения неприсоединения 4 мая в формате видеоконференции будет проведен саммит на тему "Мы вместе против COVID-19", посвященный борьбе с коронавирусом. Укрепление международной солидарности, мобилизация усилий государств и международных организаций в условиях пандемии коронавируса имеет важное значение", - сообщили в администрации.