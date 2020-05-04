Посольство запросило Вьетнам о статусе виз застрявших россиян

"Режим продления туристических виз для иностранцев, застрявших во Вьетнаме в связи с пандемией коронавируса, был введён местными властями до 30 апреля. В связи с тем что международные пассажирские перевозки до сих пор не возобновлены, нами подготовлены и направлены соответствующие ноты для уточнения дальнейших правил пребывания российских граждан в стране. До настоящего момента какого-либо официального ответа на наши обращения не поступало. Ожидаем необходимых решений и разъяснений в ближайшее время", - сообщило генконсульство в своём Telegram-канале.