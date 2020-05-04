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Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
2020-05-04T12:17
https://ria.ru/20200504/1570948575.html
В Польше до конца года создадут карту памятников воинам-освободителям
https://cdn24.img.ria.ru/images/155200/53/1552005331_0:19:2000:1145_1036x0_80_0_0_4e57e8b66d0ebd9f461e72f7bec39669.jpg
РИА Новости

В Польше до конца года создадут карту памятников воинам-освободителям

12:17 04.05.2020
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© AP Photo / Alik KepliczСолдаты польской армии на праздновании годовщины окончания Второй мировой войны в Варшаве
Солдаты польской армии на праздновании годовщины окончания Второй мировой войны в Варшаве
© AP Photo / Alik Keplicz
Солдаты польской армии на праздновании годовщины окончания Второй мировой войны в Варшаве . Архивное фото
ВАРШАВА, 4 мая – РИА Новости. Карту памятников и захоронений воинов-освободителей создадут в Польше до конца года, сообщил РИА Новости руководитель общественной организации "Курск" Ежи Тыц.
"Мы надеялись, что справимся до 9 мая, до 75-й годовщины Победы, но по причине эпидемии коронавируса работы затянулись, так как много точек, много памятником, много мест надо посетить лично, попросту приехать туда", - сказал Тыц.
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"Как вы знаете, передвижение по Польше было проблемой на протяжении почти двух месяцев, и пока у нас еще нет информации обо всех объектах. В этом году, в год великой даты, карта будет готова", - пообещал он.
Собеседник агентства пояснил, что карта создается на основании приложения к российско-польскому межправительственному соглашению о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий от 22 февраля 1994 года. На карте будут отмечены более 600 памятников советским воинам-освободителям, солдатам армии Войска Польского и других. Будут даны координаты объекта, краткое описание, сведения о его состоянии на данный момент.
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Тыц отметил, что сейчас невозможно сказать, сколько в Польше осталось памятников воинам-освободителям. "Точно ни я, ни кто другой не знает. Бывает так, что памятник сегодня стоит, а завтра его уже нет. Бывает так, что памятники уничтожают по-тихому, а иногда даже скрытно. Поэтому при составлении карты необходима собственная проверка, так как информация, появляющаяся в интернете, очень часто оказывается неактуальной", - сказал он.
Осенью 2017 года в Польше вступили в силу поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя. Закон обязывает местные власти в числе прочего к сносу советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, он касается более чем 450 памятников по всей стране, 230 из которых - памятники солдатам Красной Армии. При этом закон не касается кладбищ и мест захоронения.
Польше не надо. Варшава предпочла освобождению плен обид
14 января, 16:25Акценты
Польше не надо. Варшава предпочла освобождению плен обидКакое торжество? Какие 75 лет освобождения? Варшава до сих пор в плену своих обид и в колодках дурной наследственности. Опять же, если отмечать день второго рождения, то и за него надо благодарить. А польские власти русских ни о чем таком не просили.
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75 лет Великой ПобедыЕжи ТыцПольшаВ мире
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