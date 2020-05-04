В Польше до конца года создадут карту памятников воинам-освободителям

ВАРШАВА, 4 мая – РИА Новости. Карту памятников и захоронений воинов-освободителей создадут в Польше до конца года, сообщил РИА Новости руководитель общественной организации "Курск" Ежи Тыц.

"Мы надеялись, что справимся до 9 мая, до 75-й годовщины Победы, но по причине эпидемии коронавируса работы затянулись, так как много точек, много памятником, много мест надо посетить лично, попросту приехать туда", - сказал Тыц.

"Как вы знаете, передвижение по Польше было проблемой на протяжении почти двух месяцев, и пока у нас еще нет информации обо всех объектах. В этом году, в год великой даты, карта будет готова", - пообещал он.

Собеседник агентства пояснил, что карта создается на основании приложения к российско-польскому межправительственному соглашению о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий от 22 февраля 1994 года. На карте будут отмечены более 600 памятников советским воинам-освободителям, солдатам армии Войска Польского и других. Будут даны координаты объекта, краткое описание, сведения о его состоянии на данный момент.

Тыц отметил, что сейчас невозможно сказать, сколько в Польше осталось памятников воинам-освободителям. "Точно ни я, ни кто другой не знает. Бывает так, что памятник сегодня стоит, а завтра его уже нет. Бывает так, что памятники уничтожают по-тихому, а иногда даже скрытно. Поэтому при составлении карты необходима собственная проверка, так как информация, появляющаяся в интернете, очень часто оказывается неактуальной", - сказал он.