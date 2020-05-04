В Ростовской области умерла еще одна пациентка с коронавирусом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 мая - РИА Новости. Еще одна женщина с коронавирусом скончалась в Ростовской области, общее число умерших выросло до десяти, сообщает правительство области.
По данным на 4 мая, в Ростовской области 1263 заболевших коронавирусом, из них 85 - за последние сутки. Ранее сообщалось о девяти умерших.
"Десять человек умерли", - говорится в сообщении.
Как уточнил журналистам представитель областного правительства, скончалась 48-летняя женщина из Зимовниковского района. "Она имела несколько хронических заболеваний сердечно-сосудистой, эндокринной и дыхательной систем", - сказал он. Также отмечается позднее обращение больной за медицинской помощью.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.