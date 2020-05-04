В ЛНР выявили 15 новых случаев коронавируса

Ранее в ЛНР из-за угрозы распространения коронавируса объявили о проведении комплексной тренировки сил гражданской защиты. Режим строгой самоизоляции ввели на всей территории республики до 13 мая. Минздрав заявил в четверг, что в ЛНР зарегистрировано 129 случаев заражения, семь человек уже выздоровели, один пациент скончался от сопутствующего заболевания. В шести городах действуют строгие ограничения.