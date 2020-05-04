В ЛНР выявили 15 новых случаев коронавируса

ЛУГАНСК, 4 мая - РИА Новости. Медики самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировали пятнадцать новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, число зараженных в ЛНР достигло 144, сообщила в понедельник на брифинге врио директора департамента организации медицинской помощи, медицины катастроф, образования и науки министерства здравоохранения ЛНР Екатерина Долгополова.
Ранее в ЛНР из-за угрозы распространения коронавируса объявили о проведении комплексной тренировки сил гражданской защиты. Режим строгой самоизоляции ввели на всей территории республики до 13 мая. Минздрав заявил в четверг, что в ЛНР зарегистрировано 129 случаев заражения, семь человек уже выздоровели, один пациент скончался от сопутствующего заболевания. В шести городах действуют строгие ограничения.
"На сегодняшний день в ЛНР зафиксировано 144 случая инфицирования новой коронавирусной инфекцией COVID-19", - сообщила Долгополова.
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