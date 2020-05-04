В Подмосковье число вылечившихся от коронавируса выросло до 542

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Число вылечившихся от COVID-19 в Подмосковье возросло до 542, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
Накануне сообщалось о 526 выздоровевших пациентах.
"Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 14 939 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 111 человек. Выздоровели и выписались 542 человека", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.