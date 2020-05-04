В Подмосковье число вылечившихся от коронавируса выросло до 542

Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус

Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус

"Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 14 939 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 111 человек. Выздоровели и выписались 542 человека", - говорится в сообщении.