На Ямале впервые выявили за сутки более ста случаев коронавируса

Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию. Архивное фото

Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 мая - РИА Новости. Число новых случаев COVID-19 в Ямало-Ненецком автономном округе за сутки впервые превысило 100, серьезный прирост связан с выявлением коронавируса у 89 рабочих с месторождений и предприятий ТЭК, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб по предупреждению распространения инфекции.

Согласно данным штаба, за сутки в округе подтверждено 103 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, всего - 712, при этом выздоровел 131 человек, трое скончались.

"В целом 4 мая на месторождениях ЯНАО подтверждено 89 новых случаев заболевания COVID-19. Всего - 498 случаев (70%)", - говорится в сообщении.

Большинство новых заболевших - 85 человек - приходятся на два очага инфекции, выявленных ранее на предприятиях около Нового Уренгоя и в Ямальском районе , где в основном трудятся вахтовики.

Так, на работников организаций в районе Нового Уренгоя приходится уже 237 инфицированных. В региональных СМИ появлялась информация со ссылкой на источники, что один из новоуренгойских очагов коронавируса связан с предприятием " Газпром добыча Уренгой", однако в компании официально заявили, что эти сведения недостоверны и не соответствуют действительности.

Крупный очаг коронавируса в Ямальском районе ранее выявили в Сабетте, где находятся крупнейший в России завод по производству сжиженного природного газа, международный аэропорт и одноименный вахтовый поселок. Всего на предприятиях ТЭК в Ямальском районе COVID-19 обнаружен у 223 работников, сколько из них приходится на Сабетту - не уточняется.

Рабочие с месторождений дают основной прирост заболевших на Ямале вторую неделю. Так, 23 апреля в регионе выявлены 90 человек с инфекцией, из которых 88 - вахтовики. С тех пор практически ежедневно число инфицированных рабочих предприятий ТЭК превышает количество тех, кто заразился в населенных пунктах ЯНАО. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов продлил режим обязательной самоизоляции в регионе по 11 мая включительно.