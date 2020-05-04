В Белоруссии число случаев коронавируса выросло до 17489

МИНСК, 4 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Белоруссии за сутки выросло на 784, до 17 489, умерли еще четыре человека, всего скончались 103 пациента, сообщила в понедельник пресс-службы минздрава страны.
В Белоруссии, по данным на воскресенье, число выявленных случаев инфицирования COVID-19 составляло 16 705.
"Зарегистрированы 17 489 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8,2% от количества проведенных тестов. Всего проведено 211 369 тестов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 103 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".
"В Беларуси на 4 мая выздоровели и выписаны 3259 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19", - добавили в пресс-службе.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,3 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф