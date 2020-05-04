МИА "Россия сегодня" поддержит фестиваль "Дорога на Ялту"

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. МИА "Россия сегодня" стало партнером международного музыкального фестиваля "Дорога на Ялту". Входящее в медиагруппу международное информационное агентство Sputnik будет транслировать на весь мир полуфинал конкурса, который начнется 8 мая в 20:00 по московскому времени на телеканале "Россия - Культура".
Участники полуфинала из 15 стран на своих родных языках исполнят популярные советские песни военных лет. Затем члены жюри члены жюри в режиме онлайн поделятся своими впечатлениями и пообщаются с конкурсантами. Принять участие в интернет-голосовании сможет и любой желающий, поддержав понравившегося исполнителя на сайте doroganayaltu.ru.
В состав жюри под председательством народного артиста РСФСР Льва Лещенко вошли известные музыканты, деятели культуры и искусства Эмир Кустурица, Денис Майданов, Роза Рымбаева, Пупо. Вести полуфинал будут художественный руководитель фестиваля Эрнест Мацкявичюс и его напарница по "Вестям" Татьяна Ремезова.
Международный музыкальный фестиваль "Дорога на Ялту" является победителем конкурса фонда Президентских грантов. Фестиваль проводится при поддержке Правительства Республики Крым, Россотрудничества, ФГУП ВГТРК, МИА "Россия Сегодня", Международного информационного агентства и радио Sputnik, Russia Today. Радио "Комсомольская Правда".
Генеральный партнер Международного музыкального Фестиваля "Дорога на Ялту" - ООО "ЕвроТрансСтрой".
Организатором международного музыкального фестиваля "Дорога на Ялту" выступает фонд "Гуманитарный мир". "В связи с объявленной ВОЗ пандемией коронавируса полуфинал пройдет в онлайн-формате, но финал обязательно состоится в Ялте, когда ограничительные меры будут сняты", – отметил президент фонда Андрей Голодный.
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