Кредитный рейтинг Верхневолжья подтвержден на уровне ВВВ+

"Аналитики АКРА отмечают контролируемую долговую нагрузку в регионе и возможность ее наращивания без ухудшения оценки долгового профиля. С учетом текущей ситуации в экономике АКРА допускает вероятность того, что в 2020 году налоговые и неналоговые доходы Верхневолжья могут снизиться на 15% относительно уровня 2019 года. При этом, по мнению экспертов, Тверская область создала для себя возможности пройти период снижения доходов без значительного увеличения долга", - говорится в сообщении.