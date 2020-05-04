Кредитный рейтинг Верхневолжья подтвержден на уровне ВВВ+

ТВЕРЬ, 4 мая - РИА Новости. Кредитный рейтинг Тверской области подтвержден на уровне ВВВ+(RU), прогноз "позитивный" - такие данные крупнейшего российского аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) приводит пресс-служба областного правительства.
"Аналитики АКРА отмечают контролируемую долговую нагрузку в регионе и возможность ее наращивания без ухудшения оценки долгового профиля. С учетом текущей ситуации в экономике АКРА допускает вероятность того, что в 2020 году налоговые и неналоговые доходы Верхневолжья могут снизиться на 15% относительно уровня 2019 года. При этом, по мнению экспертов, Тверская область создала для себя возможности пройти период снижения доходов без значительного увеличения долга", - говорится в сообщении.
Позитивный" прогноз агентства обусловлен тем, что Тверская область, по мнению аналитиков, располагает возможностями по использованию накопленной ликвидности бюджета для финансирования расходов при минимальном росте долга, что очень важно в текущих условиях, когда реализуются дополнительные меры государственной поддержки бизнеса в регионе.
"Даже при увеличении долговой нагрузки и снижении объема ликвидных средств регион в течение двух лет поддержит текущий уровень кредитного качества", – цитирует пресс-служба сообщение АКРА.
По словам губернатора области Игоря Рудени, работа по снижению государственного долга Тверской области движется в позитивном направлении и это даёт очень хорошие возможности для участия региона в национальных проектах.
"Теперь для нас самое главное – качество, скорость и полнота исполнения ранее намеченных планов", – отметил глава региона.