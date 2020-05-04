Регионы получат два миллиарда рублей на поддержку МСП из-за коронавируса

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Российским регионам выделят два миллиарда рублей на неотложные меры поддержки малого и среднего предпринимательства в связи с COVID-19.

Помимо этого, Минпромторгу направили десять миллиардов рублей на производство и закупку лекарств, оборудования и средств защиты от коронавируса.

По последним данным, в России COVID-19 диагностировали у 145 268 человек, из них более 18 тысяч пациентов вылечились, 1356 человек погибли. На прошлой неделе Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая включительно. Власти призывают граждан не нарушать режим самоизоляции и оставаться дома, а в случае выхода на улицу — соблюдать социальную дистанцию.