Регионы получат два миллиарда рублей на поддержку МСП из-за коронавируса

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Российским регионам выделят два миллиарда рублей на неотложные меры поддержки малого и среднего предпринимательства в связи с COVID-19.
Соответствующее распоряжение главы правительства Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, больше всего средств получат Свердловская область (около 129,7 миллиона рублей), Приморский край (92,4 миллиона), Татарстан (67,6 миллиона), Еврейский автономный округ (58,5 миллиона), Нижегородская область (56,7 миллиона) и Крым (56,6 миллиона).
Помимо этого, Минпромторгу направили десять миллиардов рублей на производство и закупку лекарств, оборудования и средств защиты от коронавируса.
По последним данным, в России COVID-19 диагностировали у 145 268 человек, из них более 18 тысяч пациентов вылечились, 1356 человек погибли. На прошлой неделе Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая включительно. Власти призывают граждан не нарушать режим самоизоляции и оставаться дома, а в случае выхода на улицу — соблюдать социальную дистанцию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.