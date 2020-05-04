СФ отслеживает действия кораблей НАТО в Баренцевом море

"Силы и средства Северного флота приступили к слежению за действиями корабельной ударной группы ОВМС НАТО в составе эсминцев УРО (ПРО): "Портер", "Дональд Кук", "Франклин Рузвельт" ВМС США и фрегата УРО "Кент" ВМС Великобритании, зашедшей в 07:00 мск 4 мая сего года в акваторию Баренцева моря", — говорится в сообщении.