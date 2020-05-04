В Польше начали расследовать уничтожение захоронения красноармейцев

Несколько лет назад польские власти снесли мавзолей на месте братской могилы советских солдат в городе Тшчанка. По данным польских поисковиков, там были захоронены останки 56 советских воинов, 17 из которых были идентифицированы. В начале марта этого года польский суд обязал прокуратуру начать расследование дела об уничтожении могил советских солдат в городе Тшчанка на северо-западе страны.