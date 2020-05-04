В Крыму предложили ввести масочный режим

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая – РИА Новости. Повсеместный масочный режим может быть введен с 12 мая в республике Крым, при условии доступности масок в аптеках по приемлемым ценам, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Введение повсеместного масочного режима с 12 мая с учетом постепенно открывающихся новых сфер предпринимательской деятельности предложила главный государственный санитарный врач Крыма и Севастополя Наталья Пеньковская.
"С учетом того, что еще большему числу сфер бизнеса с 12 числа будет разрешено работать, обязательный режим при посещении транспорта, магазинов продумаем… Людей обяжем носить маски, те, кто имеет возможность пошить – слава богу. Те, кто пойдет в аптеку, и когда масок там не будет – мы делаем людей заложниками ситуации… Давайте подумаем, чтобы маски были в наличии и по приемлемым ценам", - сказал в ходе заседания оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции в воскресенье Аксенов.
Пеньковская добавила, что речь идет о ношении обычной маски, которую необходимо менять с определенной периодичностью.
Новой коронавирусной инфекцией в Крыму на утро понедельника заболели 111 человек, 39 человек выздоровело, сообщили власти региона. Сроки самоизоляции для жителей республики продлены до 11 мая. Аксенов обязал всех прибывающих на полуостров с 1 мая, не имеющих в Крыму регистрации или собственности, находиться на 14-дневном карантине в обсерваторе.
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