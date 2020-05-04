В Крыму предложили ввести масочный режим

"С учетом того, что еще большему числу сфер бизнеса с 12 числа будет разрешено работать, обязательный режим при посещении транспорта, магазинов продумаем… Людей обяжем носить маски, те, кто имеет возможность пошить – слава богу. Те, кто пойдет в аптеку, и когда масок там не будет – мы делаем людей заложниками ситуации… Давайте подумаем, чтобы маски были в наличии и по приемлемым ценам", - сказал в ходе заседания оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции в воскресенье Аксенов.