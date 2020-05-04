В Кабардино-Балкарии умер третий пациент с коронавирусом

НАЛЬЧИК, 4 мая – РИА Новости. Третий пациент с Третий пациент с коронавирусом скончался в Кабардино-Балкарии , это 84-летняя женщина, у которой также был туберкулез, сообщили РИА Новости в понедельник в региональном оперативном штабе.

Ранее сообщалось, что в КБР скончались два пациента с коронавирусом, оба пожилые люди.

"Скончалась еще одна пациентка с коронавирусом – жительница Чегемского района, 1936 года рождения. У нее было сопутствующее заболевание – туберкулез, она с конца апреля находилась в реанимации на аппарате ИВЛ", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что за сутки в регионе выявлено 105 новых случаев заболевания коронавирусом, общее число заболевших составило 739 человек.

По данным штаба, за сутки госпитализировано 19 человек, всего в двух госпиталях находятся 216 пациентов, включая девятерых детей. В реанимации - 14 человек, из которых шестеро подключены к аппаратам ИВЛ.

"Выздоровели за сутки 21 пациент, в том числе восемь находившихся в госпиталях, общее число выздоровевших составило 122 человека", - уточнили в штабе.

На амбулаторном лечении находятся 178 человек, среди которых 21 ребенок, еще 220 человек, включая 53 детей, переносят болезнь бессимптомно. Дома под медицинским наблюдением находятся 1416 человек, имевшие контакты с зараженными людьми.