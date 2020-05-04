В Эстонии число случаев коронавируса достигло 1703

ХЕЛЬСИНКИ, 4 мая - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусом в Эстонии достигло 1703, за сутки выявлены три случая, сообщил в понедельник республиканский департамент здоровья.
"Вирус COVID-19 диагностировали у 1703 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 55 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 77 пациентов, из них шестеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего за время пандемии скончались 55 человек, выздоровели 259 человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.
Правительство Эстонии в связи со вспышкой коронавируса 12 марта объявило о введении в стране чрезвычайного положения, которое должно было действовать до 1 мая. Однако на прошлой неделе кабинет министров принял решение о продлении режима чрезвычайного положения до 17 мая включительно.
По-прежнему будут закрыты школы, музеи и кинотеатры. Театральные представления, концерты и конференции отменены. Также закрыты спортивные залы, спортивные клубы, тренажерные залы, СПА, бассейны, водные центры, дневные центры и детские игровые комнаты.
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