В Польше число случаев коронавируса приблизилось к 14 тысячам

ВАРШАВА, 4 мая - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом в Польше приблизилось к 14 тысячам, сообщает министерство здравоохранения республики.
По данным минздрава, за минувшие сутки лабораторные исследования выявили коронавирус у 244 человек. Всего с начала эпидемии зафиксировано 13937 заражений коронавирусом.
За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 5 человек. С начала эпидемии зафиксированы 683 летальных исходов.
По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализирован 2653 человек, 96699 находятся на карантине, 4095 выздоровели.
В Польше в связи с распространением коронавирусной инфекции объявлен режим эпидемии. Правительство республики приняло решение закрыть границы для иностранцев, восстановить контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекратить международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, закрыть детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты общественного питания, парикмахерские, маникюрные салоны. С понедельника после полуторамесячного перерыва принято решение возобновить работу торговых центров.
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