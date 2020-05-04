В Польше число случаев коронавируса приблизилось к 14 тысячам

Люди в плащах, сшитых для защиты от коронавируса в Гдыне, Польша . Архивное фото

Люди в плащах, сшитых для защиты от коронавируса в Гдыне, Польша

ВАРШАВА, 4 мая - РИА Новости. Количество случаев заражения Количество случаев заражения коронавирусом Польше приблизилось к 14 тысячам, сообщает министерство здравоохранения республики.

По данным минздрава, за минувшие сутки лабораторные исследования выявили коронавирус у 244 человек. Всего с начала эпидемии зафиксировано 13937 заражений коронавирусом.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 5 человек. С начала эпидемии зафиксированы 683 летальных исходов.

По последним данным, в Польше в связи с коронавирусом госпитализирован 2653 человек, 96699 находятся на карантине, 4095 выздоровели.

В Польше в связи с распространением коронавирусной инфекции объявлен режим эпидемии. Правительство республики приняло решение закрыть границы для иностранцев, восстановить контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекратить международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, закрыть детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты общественного питания, парикмахерские, маникюрные салоны. С понедельника после полуторамесячного перерыва принято решение возобновить работу торговых центров.