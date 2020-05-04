В Верхневолжье 165 человек выздоровели от COVID-19

ТВЕРЬ, 4 мая – РИА Новости. В Тверской области на настоящий момент 165 заболевших коронавирусом выздоровели и выписаны из больницы, подтверждены 19 новых случаев, сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на информацию регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.
"Все заражённые изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус", - говорится в сообщении.
Всего на настоящее время в регионе подтверждены 680 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, 509 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение. Шесть человека с подтвержденным коронавирусом скончались.
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