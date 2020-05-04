В Верхневолжье 165 человек выздоровели от COVID-19

"Все заражённые изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус", - говорится в сообщении.