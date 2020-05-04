В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов с COVID-19

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая – РИА Новости. Более 60 заразившихся коронавирусом в Свердловской области находятся в состоянии средней тяжести, сообщает в понедельник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
На 4 мая в регионе выявлено 1144 случая новой коронавирусной инфекции, из них 53 – за последние сутки.
"Врачи оценивают состояние 22 госпитализированных как тяжелое, 62 как средней тяжести, остальных как удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Уточняется, что за последние сутки лаборатории подтвердили диагноз у жителей Екатеринбурга, Березовского, Верхней Туры, Нижнего Тагила, Заречного, Ивделя, Карпинска, Кушвы, Первоуральска и Полевского. Число выздоровевших достигло 166, уточнили в штабе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф