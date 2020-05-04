В МИД усомнились в выгоде США в случае выхода из ВТО

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Выгода для США в случае выхода из Всемирной торговой организации (ВТО) находится под вопросом, заявил замглавы МИД РФ Выгода для США в случае выхода из Всемирной торговой организации (ВТО) находится под вопросом, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил, что может вывести США из ВТО и ВОЗ . Он критиковал обе организации за то, что они, по его мнению, вредят интересам США. В частности, по мнению Трампа, ВТО способствовала "нечестным" торговым действиям Китая против США, а ВОЗ "была слишком сосредоточена на Китае", хотя получает львиную долю финансирования от США.

"Принятие решения о выходе из ВТО – суверенное право любого члена организации. Вопрос – станет ли от этого лучше самим США. Ведь для американцев "вне объединения" утратят силу все те многосторонние правила и обязательства по либерализации доступа на внешние рынки, которые приносили пользу их экспортерам. В свою очередь, другие страны получат возможность применять в отношении американских товаров тот торговый режим, который сочтут нужным", - сказал Панкин.

По его словам, ВТО сейчас переживает непростые времена, связанные с параличом многосторонних торговых переговоров, отсутствием консенсуса, взаимными претензиями в части исполнения обязательств. "Тем не менее, критическое большинство членов ВТО не задумывается о "бегстве с корабля", а мобилизуется для решения таких задач, как реформирование организации, повышение эффективности ее органов, совершенствование договорно-правовой базы, актуализация текущей переговорной повестки", - подчеркнул он.

Панкин отметил, что Россия активно участвует в коллективных усилиях по поиску выхода из сложившейся ситуации. "Выступаем в пользу открытой, транспарентной, инклюзивной торговой архитектуры. В ее основе должны сохраняться принципы недискриминации, взаимного учета и уважения интересов, а также индивидуальных особенностей развития стран-членов. Принципиально важно, чтобы механизмы ВТО не использовались отдельными странами в целях экономического и политического давления", - сказал он.

По мнению замминистра, пандемия коронавируса, как и любой кризис помимо угроз несет с собой и определенные возможности. "В торговом разрезе происходящее стимулирует мировое сообщество к активизации поиска компромиссных развязок текущих проблем. На этом фоне укрепляется заинтересованность всех – за редким исключением – членов ВТО в сохранении и повышении положительной "отдачи" от сложившегося механизма регулирования многосторонней торговли", - заключил он.