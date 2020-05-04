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2020-05-04T11:27
https://ria.ru/20200504/1570946426.html
В МИД усомнились в выгоде США в случае выхода из ВТО
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РИА Новости

В МИД усомнились в выгоде США в случае выхода из ВТО

11:27 04.05.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийШтаб-квартира ВТО в Женеве
Штаб-квартира ВТО в Женеве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Штаб-квартира ВТО в Женеве. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Выгода для США в случае выхода из Всемирной торговой организации (ВТО) находится под вопросом, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью РИА Новости.
Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил, что может вывести США из ВТО и ВОЗ. Он критиковал обе организации за то, что они, по его мнению, вредят интересам США. В частности, по мнению Трампа, ВТО способствовала "нечестным" торговым действиям Китая против США, а ВОЗ "была слишком сосредоточена на Китае", хотя получает львиную долю финансирования от США.
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"Принятие решения о выходе из ВТО – суверенное право любого члена организации. Вопрос – станет ли от этого лучше самим США. Ведь для американцев "вне объединения" утратят силу все те многосторонние правила и обязательства по либерализации доступа на внешние рынки, которые приносили пользу их экспортерам. В свою очередь, другие страны получат возможность применять в отношении американских товаров тот торговый режим, который сочтут нужным", - сказал Панкин.
По его словам, ВТО сейчас переживает непростые времена, связанные с параличом многосторонних торговых переговоров, отсутствием консенсуса, взаимными претензиями в части исполнения обязательств. "Тем не менее, критическое большинство членов ВТО не задумывается о "бегстве с корабля", а мобилизуется для решения таких задач, как реформирование организации, повышение эффективности ее органов, совершенствование договорно-правовой базы, актуализация текущей переговорной повестки", - подчеркнул он.
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Панкин отметил, что Россия активно участвует в коллективных усилиях по поиску выхода из сложившейся ситуации. "Выступаем в пользу открытой, транспарентной, инклюзивной торговой архитектуры. В ее основе должны сохраняться принципы недискриминации, взаимного учета и уважения интересов, а также индивидуальных особенностей развития стран-членов. Принципиально важно, чтобы механизмы ВТО не использовались отдельными странами в целях экономического и политического давления", - сказал он.
По мнению замминистра, пандемия коронавируса, как и любой кризис помимо угроз несет с собой и определенные возможности. "В торговом разрезе происходящее стимулирует мировое сообщество к активизации поиска компромиссных развязок текущих проблем. На этом фоне укрепляется заинтересованность всех – за редким исключением – членов ВТО в сохранении и повышении положительной "отдачи" от сложившегося механизма регулирования многосторонней торговли", - заключил он.
Читайте полный текст интервью Александра Панкина >>
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Распространение нового коронавирусаАлександр ПанкинВсемирная торговая организация (ВТО)СШАЭкономика
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