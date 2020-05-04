В Астраханской области умер пятый пациент с коронавирусом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 мая - РИА Новости. Еще один пациент с Еще один пациент с коронавирусом скончался в Астраханской области , сообщает управление администрации губернатора региона.

По информации управления, 81-летняя пациентка поступила в больницу 29 апреля с внебольничной пневмонией и сразу была переведена на искусственную вентиляцию легких. У нее был выявлен COVID-19. Отмечалось тяжелое течение болезни, осложненное полиорганной недостаточностью, сахарным диабетом и другими заболеваниями.

"Пациентка скончалась 3 мая в 23.20", - говорится в сообщении.

При этом ранее включенный в реестр пациент, умерший от онкологического заболевания, у которого был положительный тест на COVID-19, в соответствии с методикой минздрава исключен из реестра пациентов, умерших из-за коронавируса.

По данным регионального министерства здравоохранения, на 4 мая в Астраханской области зарегистрировано 535 случаев коронавируса, из них 31 - за последние сутки. За весь период эпидемии 101 человек выздоровел, пятеро умерли.