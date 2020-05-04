Оперштаб: Москве удается снижать риск распространения коронавируса

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Количество подтвержденных тестов на коронавирус увеличивается, а число госпитализаций остается на прежнем уровне, Москве удается снижать риск распространения инфекции, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
В столице подтверждено 5795 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в Москве к настоящему моменту зафиксирован 74 401 случай коронавируса.
"43% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35% – от 46 до 65 лет, 11% - от 66 до 79 лет, еще 6,7% – старше 80 лет. Также 4,3% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за последнюю неделю в Москве увеличились масштабы тестирования на коронавирус для своевременной диагностики и оказания заболевшим медицинской помощи. "Количество подтвержденных тестов на коронавирус увеличивается, при этом число госпитализаций остается на прежнем уровне. Такая тенденция свидетельствует о том, что Москве удается снизить риск распространения инфекции и не допустить тяжелых последствий вируса у пациентов", - говорится в сообщении.
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