В Мурманской области рассказали о новых пациентах с коронавирусом

МУРМАНСК, 4 мая – РИА Новости. Почти 2 тысяч человек в общей сложности заразились коронавирусом в Мурманской области, прирост за последние сутки составил 280 человек, большинство случаев – 251 - в вахтовом поселке Белокаменка, сообщил оперштаб региона в понедельник утром.
"По состоянию на 10.00 4 мая в Мурманской области выявлено 280 новых случаев заболевания CoViD-19. Общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составляет 1974: 1680 на стройплощадке в Белокаменке (+251), 294 на остальной территории Мурманской области (+29)", - говорится в сообщении
Больше всего случаев в населенных пунктах региона выявлено в Апатитах (+7), Полярном (+14), единичные случаи зафиксированы в Мурманске, Полярных Зорях, Кольском районе и Мончегорске. 154 пациента выздоровели и выписаны из больницы, 1816 человек находятся на лечении с CoViD-19, 4 человека скончались.
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