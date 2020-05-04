В Мурманской области рассказали о новых пациентах с коронавирусом

"По состоянию на 10.00 4 мая в Мурманской области выявлено 280 новых случаев заболевания CoViD-19. Общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составляет 1974: 1680 на стройплощадке в Белокаменке (+251), 294 на остальной территории Мурманской области (+29)", - говорится в сообщении