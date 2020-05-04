В Брянской области число пациентов с коронавирусом достигло 1250

БРЯНСК , 4 мая - РИА Новости. Число пациентов с коронавирусной инфекцией в Брянской области достигло 1250, после того как за минувшие сутки были подтверждены 102 новых случая заражения, сообщает правительство региона.
"По информации оперативной рабочей группы правительства Брянской области, 4 мая в регионе выявлено еще 102 случая заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 1250 человек", - говорится в сообщении.
На областной центр приходятся 611 случаев заболевания, в закрытом на карантин городе Сельцо COVID-19 выявлен у 122 человек.
Сообщается, что за все время пандемии в регионе умерли 12 пациентов с коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки стало известно ещё о трех случаях с летальным исходом. Сообщается также о 293 выздоровевших. Проведено более 16,8 тысячи исследований на наличие коронавирусной инфекции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.