В Брянской области число пациентов с коронавирусом достигло 1250

"По информации оперативной рабочей группы правительства Брянской области, 4 мая в регионе выявлено еще 102 случая заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в регионе заболевание COVID-19 подтвердилось у 1250 человек", - говорится в сообщении.

Сообщается, что за все время пандемии в регионе умерли 12 пациентов с коронавирусной инфекцией, за минувшие сутки стало известно ещё о трех случаях с летальным исходом. Сообщается также о 293 выздоровевших. Проведено более 16,8 тысячи исследований на наличие коронавирусной инфекции.