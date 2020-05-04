В Москве прошла репетиция авиапарада ко Дню Победы

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Репетиция воздушной части Парада Победы прошла в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
"Несмотря на пасмурную погоду, в небе над Москвой в парадном строю пролетели военные вертолёты и самолёты", — сообщает корреспондент.
В этом году отмечается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Наземную часть парада из-за пандемии коронавируса было решено перенести.
Ранее президент России Владимир Путин объявил, что из-за пандемии коронавируса парад Победы 9 Мая на Красной площади в Москве и регионах переносится. Решено также отложить все массовые публичные мероприятия, которые были запланированы в ознаменование Великой Победы. Однако в ряде городов пройдут авиапарады и праздничные салюты в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
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