МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Эксперты рассказали, когда европейцы начнут снова путешествовать, Эксперты рассказали, когда европейцы начнут снова путешествовать, сообщает АТОР.

Представители турбизнеса пытаются спрогнозировать даты, когда граждане разных стран смогут посещать курорты. К примеру, специалисты предполагают, что туристы из Германии и Великобритании будут невыездными до середины июня. Более того, они не исключают, что зарубежный туризм в этих странах не восстановится до осени.

Власти Германии продлили запрет на заграничные поездки до 14 июня в связи с продолжающейся пандемией. Как заявил министр иностранных дел Хайко Маас, правительство страны уже эвакуировало из-за рубежа около 240 тысяч граждан и провести такую "операцию еще раз этим летом не получится". При этом он не уточнил, разрешат ли после контрольной даты немцам отправиться на пляжи Турции, Греции и тем более Испании.

Как пишет со ссылкой на свои источники журнал Spiegel, правительство, которое изначально заявляло о приостановке международных поездок до 3 мая, оставляет открытым вопрос о том, будут ли вообще возможны путешествия за рубеж во время летних каникул.

По оценке Немецкой туристической ассоциации (DRV), такое решение федеральных властей "убивает" сезон-2020, так как в условиях "открытой даты" немцы не рискнут бронировать туры на июль и даже август. По мнению DRV, позиция правительства — это "сигнал о том, что возвращение к нормальной жизни к июлю или августу маловероятно".

Несколькими днями ранее в телеэфире глава по туризму правительства ФРГ Томас Барайс предупредил немцев о том, что в этом году "они не смогут отправиться в отпуск за пределы своей страны".

Новости из Германии уже повергли в уныние отельеров Турции. Им предстоят новые возвраты авансовых платежей. В прошлом году только Анталья приняла 1,2 миллиона "пакетных" туристов из Германии.

В Великобритании туроператоры, следуя рекомендациям МИД страны, отменили все пляжные туры за рубеж до 11 июня включительно. Изначально это была дата 14 мая, и на 15 мая стояли вылеты на Майорку.

По сообщению британских СМИ, на туристическом рынке нет уверенности в том, что зарубежные поездки возобновятся и 12 июня. По оценке британских властей, границы многих стран Европы в середине июня будут еще закрыты.

Более того, британских туристов ждет еще одно испытание. В мае планируется введение правил обязательной двухнедельной самоизоляции всех, кто прибыл в страну из-за рубежа.

В настоящее время нет никаких проверок здоровья прибывающих пассажиров, но уже через несколько дней, как пишет The Independent, все может измениться. Как заявил изданию министр транспорта Грант Шаппс, самоизоляция "может помочь предотвратить повторный всплеск инфекций и смертей".