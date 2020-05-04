Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-05-04T14:38
https://ria.ru/20200504/1570946032.html
Эксперты рассказали, когда европейцы начнут снова путешествовать
https://cdn23.img.ria.ru/images/150173/62/1501736288_74:459:1790:1424_1036x0_80_0_0_b9f5f0c5e47a27fa1a0c2d75f5ef1263.jpg
РИА Новости

Эксперты рассказали, когда европейцы начнут снова путешествовать

11:31 04.05.2020 (обновлено: 14:38 04.05.2020)
20706
CC0 / Mayya666 / KemerПляж в Кемере
Пляж в Кемере
CC0 / Mayya666 / Kemer
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Эксперты рассказали, когда европейцы начнут снова путешествовать, сообщает АТОР.
Представители турбизнеса пытаются спрогнозировать даты, когда граждане разных стран смогут посещать курорты. К примеру, специалисты предполагают, что туристы из Германии и Великобритании будут невыездными до середины июня. Более того, они не исключают, что зарубежный туризм в этих странах не восстановится до осени.
Власти Германии продлили запрет на заграничные поездки до 14 июня в связи с продолжающейся пандемией. Как заявил министр иностранных дел Хайко Маас, правительство страны уже эвакуировало из-за рубежа около 240 тысяч граждан и провести такую "операцию еще раз этим летом не получится". При этом он не уточнил, разрешат ли после контрольной даты немцам отправиться на пляжи Турции, Греции и тем более Испании.
Как пишет со ссылкой на свои источники журнал Spiegel, правительство, которое изначально заявляло о приостановке международных поездок до 3 мая, оставляет открытым вопрос о том, будут ли вообще возможны путешествия за рубеж во время летних каникул.
По оценке Немецкой туристической ассоциации (DRV), такое решение федеральных властей "убивает" сезон-2020, так как в условиях "открытой даты" немцы не рискнут бронировать туры на июль и даже август. По мнению DRV, позиция правительства — это "сигнал о том, что возвращение к нормальной жизни к июлю или августу маловероятно".
Несколькими днями ранее в телеэфире глава по туризму правительства ФРГ Томас Барайс предупредил немцев о том, что в этом году "они не смогут отправиться в отпуск за пределы своей страны".
Участница праздника Новгородское Купалье в Великом Новгороде
2 мая, 08:00Туризм
Угадываем погоду, привлекаем деньги. Майские народные приметы и обряды
Новости из Германии уже повергли в уныние отельеров Турции. Им предстоят новые возвраты авансовых платежей. В прошлом году только Анталья приняла 1,2 миллиона "пакетных" туристов из Германии.
В Великобритании туроператоры, следуя рекомендациям МИД страны, отменили все пляжные туры за рубеж до 11 июня включительно. Изначально это была дата 14 мая, и на 15 мая стояли вылеты на Майорку.
Овощной шашлык
1 мая, 08:00Туризм
Сувлаки, ражничи, мцвади и другие рецепты самых вкусных шашлыков
По сообщению британских СМИ, на туристическом рынке нет уверенности в том, что зарубежные поездки возобновятся и 12 июня. По оценке британских властей, границы многих стран Европы в середине июня будут еще закрыты.
Более того, британских туристов ждет еще одно испытание. В мае планируется введение правил обязательной двухнедельной самоизоляции всех, кто прибыл в страну из-за рубежа.
Певица Мариам Мерабова на церемонии открытия 17-ого ежегодного международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) Меридианы Тихого во Владивостоке
29 апреля, 08:00Туризм
Мариам Мерабова — о самоизоляции, романтике в Риме и мечтах об Армении
В настоящее время нет никаких проверок здоровья прибывающих пассажиров, но уже через несколько дней, как пишет The Independent, все может измениться. Как заявил изданию министр транспорта Грант Шаппс, самоизоляция "может помочь предотвратить повторный всплеск инфекций и смертей".
Как считают наблюдатели, требование обязательного карантина резко снизит спрос на зарубежные путешествия: желающих после возвращения с пляжа отсидеть дома две недели найдется очень мало.
Денис Мацуев
4 мая, 08:00Туризм
Денис Мацуев о путешествиях и любимых странах
16242161715
ТуризмМайоркаТуризмАнталья (провинция)Ассоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмВеликобританияГерманияИспания
Рекомендуем
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Прохожие в защитных масках на улице Кузнецкий мост в Москве
Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
Врач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Минздрав дал прогноз активного распространения коронавируса
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала
Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи МыВместе
Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
США показали корабли НАТО около российской границы
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Проверка наличия цифровых пропусков в районе Ново-Иерусалимского монастыря в Подмосковье
В Подмосковье продлили режим самоизоляции до 31 мая
Липецк
Власти объяснили слова главы Липецкой области о "разгоне людей"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:44В Москве 9 мая запустят салют в расцветке флага России
02:42Врач опасается, что Бабкина не сможет вернуться на сцену
02:40В Госдепе заявили, что США не добиваются ухода России из Сирии
02:31В Иране землетрясение повредило древнюю крепость Фаляк-оль-Афлак
02:28Польский эксперт предрек раскол Европы из-за "Северного потока — 2"
02:26Мадуро: диалог между Венесуэлой и США прекратился после попытки вторжения
02:16В Москве суд приступит к делу о хищении ковров экс-офицером ФСБ
02:15Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
02:07Кандидат на пост министра флота США следил за российскими подлодками
01:56Более 30% жителей крупнейшего города Эквадора заразились коронавирусом
01:51Госдеп обвинил Россию в "кампании дезинформации"
01:47СМИ пишет о "тайной связи" гибели Босова и задержания Быкова
01:45В США опубликовали протоколы "российского расследования"
01:36Шойгу отдал приказ провести салюты в День Победы
01:28В Москве пройдет масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств
01:23В Иране один человек погиб и шесть пострадали из-за землетрясения
01:14МИД Чехии объяснил усиление мер безопасности в дипмиссии в Москве
01:12Китайские медики обнаружили коронавирус в семени мужчин
00:59"Ъ": в Москве арестован банкир Олег Власов
00:54Экс-директор ФБР Коми недоволен отказом от преследования Флинна
Лента новостейМолния