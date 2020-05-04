Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в День Победы

"Девятого числа при облачной погоде с прояснениями местами не исключен небольшой дождь, ночь станет еще более холодной, по региону от плюс 2 до плюс семи, и дневная температура за счет того, что днем будет появляться солнышко, будет около 16 градусов в Москве", - сказала Позднякова.