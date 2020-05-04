Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в День Победы

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Девятого мая в Москве ожидается облачная погода, кратковременные дожди и около 16 градусов тепла, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Девятого числа при облачной погоде с прояснениями местами не исключен небольшой дождь, ночь станет еще более холодной, по региону от плюс 2 до плюс семи, и дневная температура за счет того, что днем будет появляться солнышко, будет около 16 градусов в Москве", - сказала Позднякова.
Ранее синоптик сообщила, что начиная с 7 мая в столице начнется небольшое похолодание по сравнению с началом недели, когда температура воздуха будет прогреваться до плюс 20-22 градусов.