В Москве завели дело после нападения пассажира на таксиста

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о побоях, нанесенных пассажиром таксисту, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
"Второго мая в 00.20 поступил материал проверки по заявлению таксиста 33 лет, который просит принять меры к мужчине, причинившему ему в ночь на 2 мая телесные повреждения", - сказал собеседник агентства.
По его словам, инцидент произошел на Коровьем валу у дома №1. В настоящее время полиция установила 26-летнего злоумышленника. Он находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье "Побои".
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