В Москве завели дело после нападения пассажира на таксиста

"Второго мая в 00.20 поступил материал проверки по заявлению таксиста 33 лет, который просит принять меры к мужчине, причинившему ему в ночь на 2 мая телесные повреждения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, инцидент произошел на Коровьем валу у дома №1. В настоящее время полиция установила 26-летнего злоумышленника. Он находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье "Побои".