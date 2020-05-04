В Приморье развернут дополнительный госпиталь для больных COVID-19

ВЛАДИВОСТОК, 4 мая – РИА Новости. Дополнительный госпиталь для больных коронавирусом на 50 коек будет развернут в Дополнительный госпиталь для больных коронавирусом на 50 коек будет развернут в Приморье , место пока уточняется, сообщает правительство региона.

"В госпитале планируется размещать тех больных COVID-19, у которых заболевание протекает в легкой форме", - говорится в сообщении.

Власти отмечают, что место для развертывания госпиталя в настоящий момент уточняется. Оборудованием госпиталя займутся сотрудники главка МЧС по региону и краевого министерства по делам ГО и ЧС, говорится в сообщении.

По информации властей, которая приводится в сообщении, "госпиталь будет развернут в течение двух-трех суток".

Ранее сообщалось, что в понедельник в Приморье коронавирус выявили ещё 53 заболевших COVID-19 (в воскресенье новых больных было 39, в субботу - 25). Общее число заболевших достигло 547, выздоровели 99 человек, умерли четверо.

Режим полной самоизоляции из-за коронавируса в Приморье действует с 31 марта. С 30 апреля всех в регионе обязали носить маски в общественных местах.