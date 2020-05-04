В России за сутки коронавирус выявили у 10 581 человека

Пандемия COVID-19

Коронавирусу SARS-CoV-2, согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, оказались подвержены как минимум 3,3 миллиона человек, 240 тысяч скончались. При этом, по подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), число заболевших перешагнуло за отметку в 3,5 миллиона, из них 247 тысяч умерли, а более чем 1,12 миллиона удалось победить инфекцию.