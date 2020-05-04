В России за сутки коронавирус выявили у 10 581 человека

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. За сутки в 82 российских регионах выявили 10 581 больного COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Большинство случаев заражения зафиксировано в Москве — 5795, Подмосковье — 803, Санкт-Петербурге — 317 и Мурманской области — 280. Уточняется, что у 5352 человек из новых зарегистрированных нет клинических проявлений заболевания. Умерли 76 пациентов.
Накануне сообщалось о 10 633 новых случаях. Таким образом, всего COVID-19 в России диагностировали у 145 268 человек, из них 1356 погибли, 18 095 вылечились.
Пандемия COVID-19
Коронавирусу SARS-CoV-2, согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, оказались подвержены как минимум 3,3 миллиона человек, 240 тысяч скончались. При этом, по подсчетам Университета Джонса Хопкинса (США), число заболевших перешагнуло за отметку в 3,5 миллиона, из них 247 тысяч умерли, а более чем 1,12 миллиона удалось победить инфекцию.
На первом месте по количеству жертв и заразившихся остаются Соединенные Штаты. В список наиболее подверженных коронавирусу государств также входят Испания, Италия, Великобритания, Франция и Германия. Россия заняла седьмую строчку, обогнав Турцию, Иран и Китай.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.