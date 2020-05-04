В центре "Вороновское" лечатся более 200 пациентов с COVID-19

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 4 мая состоят на лечении 221 пациент. Из них: с диагнозом пневмония – 221, подтверждённых с COVID – 210, с кислородной поддержкой – 109, на ИВЛ – 9", - написал Переходов на своей странице в Facebook.