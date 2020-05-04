В центре "Вороновское" лечатся более 200 пациентов с COVID-19

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на лечении находятся 221 человек, из них 210 - с COVID-19, сообщил главврач центра Сергей Переходов.
"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 4 мая состоят на лечении 221 пациент. Из них: с диагнозом пневмония – 221, подтверждённых с COVID – 210, с кислородной поддержкой – 109, на ИВЛ – 9", - написал Переходов на своей странице в Facebook.
Также он отметил, что "Вороновское" "планово входит в работу с пациентами".
"В настоящий момент к работе готовятся ещё несколько отделений: заканчивается монтаж необходимого медицинского оборудования, завершаются работы по настройке инженерных коммуникаций, набираются новые сотрудники. Важно, работа отделений начинается только тогда, когда сотрудники, в нём работающие, проходят необходимое обучение", - добавил Переходов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф