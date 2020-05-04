Курсы доллара и евро выросли более чем на полтора рубля 

Табло обменника на одной из улиц в Москве. Архивное фото

Табло обменника на одной из улиц в Москве

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Рубль ускорил снижение к основным зарубежным валютам на фоне дешевеющей нефти, следует из данных Рубль ускорил снижение к основным зарубежным валютам на фоне дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи

Так, курс евро расчетами "завтра" на 10:21 (мск) рос на 1,52 рубля — до 82,97 (минутами ранее достигал 83,06 рубля), доллар поднялся на 1,54 рубля, до 75,94.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent упал на 1,25% — до 26,11 доллара за баррель.

Ситуация с ценами на нефть и курсами валют

Нефтяные котировки резко обрушились в начале марта на фоне значительного сокращения спроса по всему миру из-за пандемии коронавируса, а также после развала сделки ОПЕК+, когда ее участники не смогли договориться ни о продлении соглашения по сокращению добычи, ни об изменении его параметров. В итоге цены снизились более чем в два раза.

Позже котировки восстанавливались в преддверии новой встречи ОПЕК+. В итоге 12 апреля страны — члены организации договорились о снижении добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, на 7,7 миллиона — во втором полугодии и на 5,8 миллиона далее — до конца апреля 2022 года.